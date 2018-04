Jacobo Moreira: "Nosotros no creemos en los composteiros comunitarios, creemos en los individuales"

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Jacobo Moreira, acusou ao Goberno local de Pontevedra de "falsear los datos" para xustificar o seu proxecto de implantación da compostaxe no municipio.

A Comisión Europea establece como obxectivo unha reciclaxe do 50% de residuos para 2020 pero, segundo di o líder do principal partido da oposición, "la Unión Europea no habla de compostaje" aínda que no Bloque "lo utilizan de escusa para este sinsentido", di Moreira.

O portavoz popular tamén insiste en que o Concello de Pontevedra non só non reduciu o envío de residuos a Sogama, senón que en 2017 a cantidade viuse incrementada en 381 toneladas de residuos máis que no ano 2015, o que supuxo un custo a maiores de 31.000 euros.

Aínda que Moreira afirma que o PP está de acordo coa compostaxe, rexeitan o modelo elixido polo Concello para o tratamento da materia orgánica. "Nosotros no creemos en los composteiros comunitarios, creemos en los individuales", precisou.

O PP pediu ao Goberno local de Pontevedra "que no tome decisiones sin hablar con los vecinos" respecto da instalación de novos composteros comunitarios e insiste en que o Concello precisa un permiso autonómico para xestionar residuos. "No se puede hacer peor", resume.