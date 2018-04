Pouco meigallo que sanar en San Cibrán

San Cibrán 2018 © Mónica Patxot San Cibrán 2018 © Mónica Patxot

Os Luns de Pascua cúmprese na parroquia pontevedresa de Tomeza coa tradición de San Cibrán, o santo que elimina o mal de ollo. Pero este ano, a romaría mostrou unha imaxe decadente. Só se celebraron actos relixiosos e apenas se sumaron postos de venda de produtos típicos nos arredores da ermida, tampouco houbo charangas nin orquestras nin carpas para degustar o polbo.

A ausencia dunha comisión de festas provocou que só un centenar de fieis se achegara ata esta zona para espantar o "meigallo". O párroco acompañado por un músico cunha guitarra levou a cabo a eucaristía no exterior da capela para, a continuación, celebrar a procesión.

Nesta ocasión, o paso debaixo da figura do santo facíase dentro do templo e tamén se vendían no interior as herbas que, segundo a tradición, son necesarias para conxurarse contra a mala sorte.

Algúns dos fieis que asistiron á celebración si cumpriron co lanzamento das pedras por encima do tellado do santuario á vez que se dan nove voltas.