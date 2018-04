Unha veciña de Ponte Sampaio aparece morta nun coche en Soutelo de Montes

Patrulla da Garda Civil © Mónica Patxot

Unha veciña da parroquia pontevedresa de PonTe Sampaio foi localizada este domingo sen vida no interior dun vehículo no municipio de Soutelo de Montes. A Garda Civil está a investigar os feitos, pero, en principio, non existen signos de que se trate dunha morte violenta.

A muller falecida tiña 45 anos e estaba desaparecida da súa casa. A súa propia filla denunciara este sábado na Comisaría da Policía Nacional de Vigo que faltaba da súa casa.

O corpo sen vida foi localizado ao mediodía deste domingo. Un veciño alertou ao 112 Galicia da súa presenza e desprazáronse ata a zona dotacións de Urxencias Médicas e da Garda Civil. Estaba no interior dun turismo marca Citroën.

Desde un primeiro momento, a Garda Civil sostén que non apareceron signos de violencia no vehículo e o persoal médico que acudiu ao lugar alertado polo 112 concluíu que podería levar morta varios días.

Os feitos están xa en mans do Xulgado de Garda e da Garda Civil e o cadáver foi trasladado a dependencias do Instituto de Medicina Legal de Galicia ( Imelga) en Santiago de Compostela, onde se lle practicará a autopsia para determinar a causa exacta da morte e o momento en que se produciu.