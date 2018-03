O abril máis termal de Ponte Caldelas

Termas de Cuntis © Termas de Cuntis

O Concello de Ponte Caldelas pon en marcha un novo programa social que permitirá aos veciños do municipio acudir cada xoves do mes de abril ao balneario Termas de Cuntis a un prezo de 56 euros (14 euros por cada xoves).

O programa, bautizado Abril Termal, xurde das peticións dos usuarios habituais doutros programas termais e está adaptado ás necesidades da veciñanza de Ponte Caldelas.

Abril Termal está concibido para minimizar os inconvintes do desprazamento e tirar así o máximo partido da estancia no balneario. É froito das xestións do Concello con Termas de Cuntis e inclúe transporte completamente gratuíto, polo que os usuarios só terán que aboar a tarifa de grupo do balneario.

O prazo para inscribirse comeza este luns 2 de abril, polo que as persoas interesadas deben pasarse canto antes polas oficinas do Concello, pois hai prazas limitadas. Para participar tan só é necesario estar empadroado en Ponte Caldelas e ter cumpridos os 55 anos.

O transporte sairá de Ponte Caldelas e irá directo a Cuntis, garantindo dúas horas efectivas de estancia. Tan só no caso de que haxa moitas persoas apuntadas nalgunha parroquia incluirase un desvío para recollelas.