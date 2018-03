O Campus de Pontevedra ofertará o próximo curso 715 prazas de grao de novo ingreso

O último Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou o límite de prazas de novo ingreso en titulacións de grao para o curso 2018-2019, un total de 3.702 nos tres campus.

No de Pontevedra non houbo modificacións respecto do curso actual e ofertaranse 715 prazas, aínda que si se modificou a distribución das prazas de Dirección e Xestión Pública, que ofrece cinco máis na modalidade presencial e cinco menos na semipresencial.

O Consello de Goberno tamén deu o visto bo ao calendario do curso 2018-2019, que arrancará o 3 de setembro e rematará o 31 de agosto, sendo este último mes non lectivo.

O primeiro cuadrimestre estenderase do luns 3 de setembro ao venres 18 de xaneiro e o segundo do 21 de xaneiro ao 31 de maio. A docencia interromperase entre o 21 de decembro e o 7 de xaneiro; o 4 e 5 de marzo polo Entroido e dende o 15 ao 20 de abril pola Semana Santa.