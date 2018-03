¿A que no sabías que te multaban por esto?

Multas ignoradas © Acierto.com

Aínda que a maioría dos cidadáns son conscientes da importancia de respectar os límites de velocidade e coñecen cales son as infraccións de tráfico máis comúns e as súas respectivas sancións, o certo é que existe unha ignorancia xeral sobre outra clase de multas.

Son eses actos e decisións aparentemente inofensivos que poden acabar saíndo moi caros e que son cada vez máis habituais.

Primeiro exemplo, a presenza de carteis de "véndese" nos portelos dos vehículos ou eses insistentes panfletos adheridos ao limpaparabrisas que moitos condutores deciden lanzar polo aire durante a marcha. A multa para esta primeira rolda os 80 euros (a normativa depende do municipio) e afecta tamén os adhesivos e adornos; e arroxar obxectos á calzada custaranos 200 euros e 4 puntos do carné.

Outra multa que oscila entre os 100 e 200 euros é a que incumbe a aqueles condutores que non levan á súa mascota correctamente no coche, é dicir, que o animal non interfira na condución. Tampouco se actúa de forma máis responsable cos nenos, pois segue habendo pais que non usan sempre a sillita homologada.

Máis exemplos, dar un freada temeraria e excesivamente brusca pode custar ata 500 euros e 6 puntos. Pasarse coa música nunha zona de descanso ou as inmediacións dun hospital tamén leva sanción: unha de ata 2.400 euros se se causan molestias e non se deixa durmir aos veciños e enfermos.

Pero os condutores motorizados non son únicos, bo número de ciclistas circula escoitando música a través dos auriculares, unha conduta penada con 200 euros que a maioría de afectados descoñece e cuxas consecuencias poden ser tráxicas xa que reduce a súa capacidade de atención. Ademais, moitos ciclistas ignoran a normativa que lle afecta e mesmo non saben cando teñen que usar o casco (ou non) obrigatoriamente. A sinalización e tipo de luces protagonizan outras das grandes lagoas.

E en canto aos peóns, a gran maioría recoñece que non cruza por aqueles lugares habilitados para tal efecto; unha práctica que pode chegar a custar entre 80 e 200 euros. Atravesar a calzada sen causa xustificada excesivamente amodo, por exemplo ensimesmado mirando para o móbil, pode implicar unha sanción de 80 euros. Os baremos cambian se ten lugar un accidente de tráfico e descóbrese que o peón se atopa baixo os efectos do alcol e as drogas: ata 1.000 euros de multa.

Acierto.com elaborou un estudo sobre as multas e infraccións de tráfico máis ignoradas polos condutores españois.