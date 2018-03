Remodeladas as beirarrúas próximas á Alameda de Augasantas

O Concello de Cerdedo-Cotobade conta cun novo paseo, que se executou durante as últimas catro semanas, na parroquia de Augasantas. Trátase dunha obra que serviu para remodelar as beirarrúas situadas no lateral anexo á Alameda.

A Consellería de Infraestruturas investiu máis de 15.000 euros nestes traballos, despois de que o presidente municipal Jorge Cubela solicitarllo á conselleira Ethel Vázquez a finais de xaneiro. A Xunta é a titular da estrada PO-233 pola que se estende este paseo peonil.

Renováronse as plaquetas das beirarrúas, que en moitos casos atopábanse deterioradas, por outras lousas de pedra granítica. A intervención fora demandada pola veciñanza desta contorna.