A Illa da Insuíña estrea ponte levadiza de madeira

Nova ponte na Illa da Insuíña © Concello de Pontevedra Táboas estragadas polos temporais na ponte da Illa da Insuíña © Concello de Pontevedra

Situada na desembocadura do río Verdugo en Ponte Sampaio, a Illa Insuíña, tamén coñecida como Illa de Medal, acaba de renovar a súa ponte levadiza de madeira. Operarios municipais levaron a cabo a reparación dunha infraestrutura que se danou debido ás mareas vivas, os temporais e ao desgaste propio do paso do tempo.

Desta forma, o goberno local decidiu renovar integralmente a ponte en lugar de reparar as táboas danadas. Trátase dun paso de algo máis de 4 metros de lonxitude que abre a porta a Insuíña. O novo material é de madeira de iroko, unha madeira tropical de alta durabilidad e adaptada para exteriores. O traballo correu a cargo do carpinteiro municipal, en colaboración con dous axudantes que se atopan no programa municipal de inclusión social, segundo informan desde a concellería de Medio Natural.

Da anterior estrutura só aproveitáronse as travesas para a colación do novo taboleiro. A reforma permite que os visitantes poidan acudir a esta illa de 3.810 metros cadrados, un espazo natural privilexiado, que foi propiedade do pintor Antonio Medal Carreira (1902-1986) e que contou con ilustres visitantes como Castelao, Laxeiro, Ramón Cabanillas ou Manuel Quiroga. Desde a Illa Insuíña pódense ver a zona de marismas que forman as marxes do río Verdugo, a enseada de San Simón e a ponte medieval de Ponte Sampaio.