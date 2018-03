RADIO.- O 68 no seu cincuenta aniversario: "A historia non se repite pero rima"

O Centro Asociado da Uned en Pontevedra comezou recentemente un curso que se prolongará este abril co epígrafe "O 68 no seu cincuenta aniversario. leccións para o mundo actual". Charlamos en PontevedraViva Radio con Manuel Artime Omil, que é profesor titor deste centro académico e quen imparte igualmente o citado curso.

Expomos neste Cara a cara por que o maio francés foi a catapulta de protestas sociais que se reproduciron tanto en Europa como en América. Foron movementos sociais ou revolucións?, que foi maior o seu impacto ou o seu éxito?, persisten aquelas demandas cincuenta anos despois?.

Miramos de igual forma ao século XXI e comparamos as reivindicacións e movementos sociais que veñen producindo nos últimos anos en España e en Europa. É posible que as conclusións non disten tanto como o tempo que separa cinco décadas; ou como dí Manuel Artime: "a historia non se repite pero rima".