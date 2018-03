O veganismo, un estilo de vida cada vez máis arraigado en Pontevedra

Cada vez hai máis comercios con opcións veganas en Pontevedra © Gabriela Varela Asorey A parella nunha pastelería vegana da cidade © Gabriela Varela Asorey Bocata de chorivegano © Mute Food

España é cada vez máis vegana. En 2018 rexistráronse un total de 2.048 tendas ou restaurantes que ofrecen opcións vexetarianas e veganas no país, fronte a 353 locais no ano 2011. Está claro que houbo un importante 'boom' os últimos anos, que se notou tamén en Pontevedra, unha cidade moi ligada á súa gastronomía tradicional baseada en produtos de orixe animal.

O grupo de Facebook 'Veganos y vegetarianos de Pontevedra' naceu hai cinco anos co propósito de manter en contacto a persoas cos mesmos ideais na cidade. Así o conta María Patiño, fundadora da páxina que a día de hoxe reúne a máis de 900 membros. Nela, os participantes comparten, entre outras cousas, receitas, recomendacións, peticións, material informativo ou experiencias relacionadas co mundo vexetariano e vegano.

Patiño admite que lle gustaría que fosen moitos máis os membros do seu grupo. A cantidade é inferior ao doutras cidades españolas cunha cultura vegana máis arraigada. Aínda así, esta activista polos dereitos dos animais asevera que se notou un cambio na cidade. Por poñer un exemplo, cando se fixo vegana hai xa 6 anos apenas atopaba leite de soia en case ningunha cafetería, un escenario que xa foi cambiando.

O veganismo non é só un tipo de alimentación. A fundadora do grupo recalca que non é o mesmo alimentarse de maneira vegana que ser vegano. O segundo implica ter un estilo de vida moi definido, no que se rexeita o uso de animais en calquera aspecto, desde a alimentación, pasando pola vestimenta, o entretemento, ata a elaboración de produtos.

PARELLA VEGANA

Naiara Castillo e Alberto González residen en Pontevedra desde fai dez anos. Empezaron sendo vexetarianos hai oito e relatan os seus inicios dunha maneira case anecdótica. Castillo quería adoptar un coello de mascota, con todo, a carne de coello era a que máis lle gustaba. Cansa dese tipo de contradicións decide, xunto a González, dar o paso que tanto ansiaba xa desde a época do instituto.

As redes sociais, tal e como explican, foron un elemento fundamental para a decisión. Os numerosos vídeos que circulan por Facebook facíalles preocuparse cada vez máis pola causa, e despois duns anos sendo vexetarianos, a parella decide dar o gran salto ao veganismo. Hoxe en día ambos coinciden en que, aínda que lles guste o sabor da carne, xa non poden ver un bocadillo de chourizo cos mesmos ollos de antes, e mesmo lles dá "asco" ter ese tipo de alimentos preto.

Castillo chancea ao falar sobre as reaccións dos demais ao declararse vegana, e conta que ás veces parece que ao dicir esta palabra moitos a imaxinarán "comendo directamente nun pasto". Este é só un dos estereotipos ao redor dese estilo de vida. Como resposta, González comenta que a raíz do veganismo empezou a probar alimentos que antes nin sequera coñecía. A quinoa, o bulgor, o mijo e os derivados da soia, como o seitán son algúns exemplos de ingredientes que incorporou á súa dieta diaria. Ademais, existen varios grupos de persoas que se denominan 'gordivegans', e que non renuncian á pizza ou ás hamburguesas na súa dieta, o cal demostra que ser vegano non significa alimentarse só de ensalada.

COMER VEGANO EN PONTEVEDRA

Acompañar á parella vegana na súa compra non é tan difícil como pode parecer. Despois de comprar algúns vexetais nun pequeno comercio, deciden dirixirse a unha herboristería especializada en produtos veganos. Alí empezan a verse alimentos menos convencionais, como o 'calabizo', un chourizo feito de cabaza, ou o xeado ecolóxico. Mesmo en supermercados, como explican, é cada vez máis común atopar alimentos procesados veganos.

En Pontevedra atopar restaurantes con comida vegana non é tarefa imposible. Aínda que a día de hoxe non existe un sitio cunha carta elaborada sen ningún tipo de ingredientes de procedencia animal, si se poden atopar opcións veganas nalgúns establecementos. O problema principal é que moitas veces non se sinalan como tal, e é necesario decatarse a través do persoal do local, que en ocasións carecen de información. Castelo explica que ao pedir un sustitutivo vegano a unha tapa, atopouse con ingredientes como a maionesa no prato. "La intención es buena, pero no es suficiente", afirma.

Para aforrarse ese tipo de desgustos, o mellor é cociñar en casa. A través do blogue Mute Food, Alberto González comparte as súas receitas veganas caseiras máis vistosas. A súa conta de Instagram reúne a máis de 20 mil seguidores, e nela pódense observar pratos fáciles de cociñar a proba de calquera peto, algúns tamén dispoñibles en YouTube.

Cada vez son máis os pontevedreses que deciden seguir un estilo de vida vegano, e aínda que Pontevedra avanza con pasos curtos a esa nova realidade, xa se observa que existe unha inquietude por adaptarse a esta nova tendencia. Será cuestión de tempo valorar se só se trata dunha etapa, ou se o veganismo veu á cidade para quedar.