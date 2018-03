O PSOE pide a Lores que evite facerse a vítima no debate sobre os composteiros

Tino Fernández, portavoz do grupo municipal socialista, emitiu un comunicado lamentando as declaracións do alcalde de Pontevedra en relación coa xestión dos composteiros. O representante do PSOE lémbralle a Fernández Lores que a súa obrigación é xestionar o mandato traballando e non "facerse a vítima".

Sinala que ao goberno local sóbralle prepotencia e fáltalle capacidade para dialogar e buscar o consenso coas demais forzas políticas e cos propios veciños. Neste sentido, utiliza o exemplo de Mollabao, Monte Porreiro, Lourizán, Cerponzóns, Verducido ou Eduardo Pondal como zonas nas que existe distanciamento entre a cidadanía e o equipo de Fernández Lores. "Os culpables dos problemas están dentro do goberno", afirmou o portavoz socialista.

Tamén utiliza o exemplo de que o Concello de Pontevedra deixará de ingresar ao redor de 600.000 euros porque non se puxo en funcionamento a ordenanza de telefonía móbil proposta polo PSOE en 2016. Tino Fernández asegura que os que están "a poñer paus nas rodas" son os integrantes do goberno local co seu alcalde á cabeza. Recomenda, por último, a Lores que se deixe de lamentacións e dedíquese a gobernar.