Os propietarios de vivenda vacacional poderán resolver as súas dúbidas este mércores

Directivos da Asociación Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) abrirán este mércores de novo as portas do Usos Múltiples de Portonovo para atender as dúbidas que os propietarios de vivendas vacacionais poidan ter, tanto relacionadas coa regularización deste tipo de aloxamentos ou coas esixencias que a entrada en vigor o pasado ano do Decreto poida supoñer.

A situación fiscal dos propietarios que por primeira vez este ano terán que introducir na súa Declaración da Renda os ingresos derivados do aluguer vacacional é outra das preguntas recorrentes ás que responde Aviturga, xa que os seus asociados demandan asesoramento específico respecto diso debido á confusión existente entre as diferentes administracións.

Aviturga, que este mércores estará en Portonovo en horario de 19 a 21 horas, recomenda aos propietarios de vivenda vacacional manterse informado dos criterios aplicados por Facenda e dirixirse á asociación en caso de calquera dúbida.

Facilitar toda a información necesaria para a defensa dos intereses dos propietarios particulares é o obxectivo da asociación que preside Dulcinea Aguín.