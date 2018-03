En 2017 houbo 57 actuacións de desratización en Pontevedra a petición dos veciños

O Concello de Pontevedra conta cun plan de desratización e desinsectización con accións preventivas e a demanda que coordina a empresa responsable da limpeza viaria no municipio. Durante o ano 2017, no marco dese servizo, realizou 57 intervencións a petición dos cidadáns.

A concelleira de Urbanismo, Anabel Gulías, deu a coñecer estes datos este martes tras a reunión da Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na que se abordou a denuncia do PP sobre a proliferación de roedores en diversas rúas e prazas da cidade.

O portavoz do grupo municipal do PP, Jacobo Moreira, esixiu coñecer o plan de desratización do Concello tras as continuas "queixas veciñais". Durante a comisión, a concelleira de Seguridade Cidadá, Carme da Silva, facilitoulle a información no marco da comisión.

Segundo explicou Gulías, Carme dá Silva indicoulle ao PP que xa existe ese plan e forma parte do Plan de Seguridade Viaria. Ese plan prevé os dous tipos de accións relatados, preventivas e a demanda, e actúa en todo o termo municipal, non só no centro histórico.