Quinteiro da Cruz e o Pazo da Saleta declarados "Xardíns de Excelencia en Camelia"

Delegación pontevedresa no Congreso Internacional da Camelia, en Nantes © Deputación de Pontevedra

Os xardíns de Quinteiro da Cruz e do Pazo da Saleta foron declarados "Xardíns de Excelencia en Camelia", no Congreso Internacional da Camelia que se está celebrando na cidade francesa de Nantes.

Coa aprobación destes dous novos xardíns, a provincia de Pontevedra é a única área xeográfica que conta con catro "Xardíns de Excelencia" tan próximos entre si. Aos xardíns este martes distinguidos con este título, hai que sumarlle os que xa contaban co recoñecemento, o do Castelo de Soutomaior e o do Pazo de Rubianes.

Neste Congreso están participando o xefe de servizo da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, Pedro Mansilla, a adxunta do xefe de servizo, Carmen Salinero, e a técnico Pilar Vela, cun total de seis comunicacións sobre proxectos de investigación en marcha relativos á camelia, tanto a nivel botánico como de usos produtivos.

Os catro xardíns que contan co título de "Xardín de Excelencia" pertencen á Ruta da Camelia de Galicia e forman parte do case medio cento de xardíns con esta distinción repartidos por países de todo o mundo.