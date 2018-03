Nova imaxe na procesión do Luns Santo para a mesma devoción da Vera Cruz

Procesión do Cristo das Caídas © Diego Torrado

O peche do convento de Santa Clara tivo tamén consecuencias para o desenvolvemento dos actos procesionais da Semana Santa en Pontevedra. O traslado a Santiago da imaxe do Nazareno, que era empregada desde 2014 na recuperada procesión do Luns Santo, obrigou á organización a utilizar outra talla.

Nesta ocasión, a confraría da Vera Cruz utilizou para a procesión do Cristo das Caídas outra figura que era empregada tradicionalmente no desfile do Xoves Santo na que Cristo aparece portando a cruz sobre o seu ombreiro esquerdo cunha túnica lila e unha coroa de espiñas.

Máis de trinta costaleiros portaron este paso e decenas de persoas participaron nesta comitiva polo centro histórico, que contou coa interpretación de moteis a cargo do Coro dos Ex-Cantores dos Institutos e do Coro Luís García Limeses.

MARTES SANTO

Ás 21.00 horas deste martes comezará a procesión de Jesús Nazareno e María Santísima da Esperanza na que é protagonista a confraría do noso Padre Jesús del Silencio, acompañada pola confraría del Mayor Dolor. Sairá de San Bartolomé para percorrer Sarmiento, rúa Princesa, a Praza do Teucro, Manuel Quiroga, Soportais, A Ferrería e Pasantería ata regresar á igrexa de San Bartolomé.