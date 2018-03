A Deputación remata a mellora da estrada provincial Xeve-Amil-Espedregueira

Mellora da drenaxe na estrada provincial EP-0018 Xeve-Amil-Espedregueira © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra vén de finalizar as obras para a mellora da drenaxe na estrada provincial EP-0018 Xeve-Amil-Espedregueira no termo municipal de Pontevedra. Os traballos, segundo indicou o deputado de Mobilidade Uxío Benítez, tiveron un orzamento de 15.080,29 euros, e realizáronse durante as catro últimas semanas.

As obras consistiron na limpeza das marxes para despois colocar unha cuneta en paralelo á calzada, co obxecto de recibir e canalizar augas pluviais.

Esta actuación puntual do departamento de Mobilidade da Deputación súmase á mellora integral do firme que se realizou na estrada ao seu paso por Santa María de Xeve a finais do ano pasado e ao calmado de tráfico, con lombos instalados ao abeiro do Plan Móvese.

Así mesmo, na estrada tamén se realizou neste ano a eliminación dun estreitamento da calzada dende o punto quilométrico 2+550 nun treito de 160 metros de lonxitude coa finalidade de ampliar a sección para poder cruzar dous vehículos (o que era especialmente perigoso cos autobuses escolares e camións que a diario utilizan a vía).

Por outra parte, estase a traballar nun proxecto global para converter determinadas zonas da estrada provincial en treitos urbanos, sobre todo no ámbito da contorna da igrexa, onde incluso se baralla a posibilidade de crear áreas de preferencia peonil.