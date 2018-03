Veciños contra o composteiro de Eduardo Pondal: "Que digan la gente que no lo ha pedido"

Entrega das firmas no rexistro do concello © Clara Alonso Veciños de Eduardo Pondal presentan firmas en contra do composteiro © Clara Alonso

Un grupo de veciños da contorna das rúas Eduardo Pondal e Teixoeira, entre as que está situado o novo composteiro comunitario instalado polo Concello de Pontevedra, entregaron este luns no rexistro municipal 348 firmas recollidas para pedir a retirada da instalación. Argumentan que existe moito "malestar" no barrio e que son moitos máis os cidadáns que están en contra que os partidarios da súa instalación.

Un total de 44 familias da contorna de Eduardo Pondal e O Gorgullón asinaron a iniciativa da asociación de veciños para solicitar ao Concello a instalación dun composteiro comunitario no barrio e o Concello explica que empezou coa instalación en resposta a esta petición. O argumento non convence a este grupo de cidadáns contrarios á instalación, que indica que "ellos fueron 40 y nosotros somos 348".

"Que digan la gente que no lo ha pedido, aquí estamos. Y no somos ninguna plataforma de ningún signo político ni nada. Somos unos cuantos vecinos que hemos empezado a reunirnos", explicou ás portas da casa consistorial un destes veciños, Luís Regueiro.

Este luns acudiron ao rexistro municipal tres veciños en representación de todos os que asinaron a petición e explican que non forman parte de ningún colectivo, senón que tan só queren presentar as firmas "para que el ayuntamiento se de cuenta de que también somos vecinos".

Estes veciños do barrio queren deixar claro que "no estamos en contra del compostaje", senón da forma na que se puxo en marcha este proxecto. "Un ayuntamiento que se preste no puede hacer esto de esta manera", critican, pois cren que o Concello debería realizar unha campaña de información máis completa e, con todo, "la información fue nula" e "habían informado entre ellos a unas cuantas personas".

Segundo aseguran, descoñecen onde se realizou esa recollida de firmas de 44 familias inicial, pero eles empezaron a reunirse e atopáronse con que "la gente estaba desinformada" e fixérano "de tapadillo, de un día para otro", segundo indica outra das veciñas que este luns achegouse ao Concello, Pilar Bértolo.

Tras a entrega de 348 firmas este luns, continuarán coa recollida de máis apoios a través de distintas comunidades de veciños e na librería de Eduardo Pondal porque queren deixar claro que é necesario cambiar a localización do composteiro.

Estes veciños argumentan que "el compostaje huele" e puxérono diante de edificios, nunha área da cidade moi poboada e a única zona verde que hai en todo Eduardo Pondal. Eles non falan de ningunha localización alternativa porque consideran que é o Concello quen "debería tenerla y proponerla" e non van entrar o xogo de ser eles quen "le mandemos el marrón a otra persona, otra gente, otro edificio".