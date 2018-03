Cinco persoas resultan feridas ao envorcar un turismo en Poio

Rotonda do cemiterio de Poio © Google

Cinco persoas resultaban feridas ás 06.30 horas da mañá deste luns no municipio de Poio. O accidente producíase pasados uns minutos das 06.30 horas.

Os servizos sanitarios de urxencia alertaron ao persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. Anunciaban que un turismo saíuse da vía e envorcara na VG 4.8, na contorna do cemiterio de Poio.

Descartábase o uso de material de excarceración porque os cinco ocupantes dese turismo atopábanse fóra do vehículo. Segundo a información do 112 Galicia, tras o aviso dos técnicos sanitarios informouse os efectivos de Protección Civil de Poio, aos axentes de Tráfico da Garda Civil, ao Grupo de Emerxencias de Sanxenxo e ao persoal do servizo de mantemento da vía.