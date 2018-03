RADIO.- A transición desde as festas de Campolongo! (I)

As festas de San José de Campolongo convidaron á Transición e A transición fíxose. Fíxose contando ademais con Jorge Boquete, Javi Lopa, Pedro Brandariz e ata Roelio!. A mascota do Pontevedra Club de Fútbol uniuse ao movemento millennial pontevedrés, convocados todos polo guionista e presentador do programa de PontevedraViva Radio, Óscar Cruz. (Top secret, aínda que non chegou en hora, ata o cómico e presentador David Broncano achegouse ata a carpa das festas de Campolongo, á que fora invocado polos Bravús da Transición para mediar nas "diferenzas" que mantén con Roelio)

Neste primeiro dos especiais non podían faltar os consellos para converter Pontevedra na capital millennial e un invitado, que para a ocasión, foi convidada: a actriz e cantante - entre outras facetas - Cora Sayers, quen ademais actuou en directo para o público reunido para a ocasión.