Sanxenxo reforza os servizos durante a Semana Santa

Limpeza de praias © Concello de Sanxenxo

O Goberno local de Sanxenxo leva todo o mes de marzo planificando e traballando na preparación da Semana Santa co deseño dun operativo de seguridade, da limpeza de praias e outros espazos públicos e co reforzo do servizo de limpeza e recollida de lixo.

O alcalde, Telmo Martín, e o concelleiro de persoal, Marcos Guisasola, mantiveron recentemente unha reunión co alférez da Garda Civil e co inspector e o cabo da Policía Local. O obxectivo desta reunión era deseñar e coordinar un operativo de seguridade, sobre todo nas zonas de movida, nas vilas de Sanxenxo e Portonovo.

O Goberno local asegura que ten como premisa "ser moi firme e constante na mellora da seguridade do lecer nocturno ", para o que solicita a "máxima colaboración " dos propietarios dos locais. "Sanxenxo ten que ter un lecer nocturno ordenado e de calidade", apunta o alcalde Telmo Martín. Ademais, destaca que "é perfectamente posible gozar do lecer nocturno, sen alterar a tranquilidade das familias que veñen descansar".

As concellerías de servizos e medioambiente puxeron en marcha un operativo de limpeza en praias e espazos públicos, co obxectivo de que presenten o seu mellor aspecto, para a Semana Santa.

Ademais, os servizos diarios incrementaranse, reforzando a limpeza viaria no centro urbano de Sanxenxo e Portonovo, con especial incidencia en zonas hostaleiras e próximas ás praias. Tamén se reforzará a recollida de lixo de residuos sólidos urbanos ( RSU), en todo o termo municipal, para evitar desbordes.

Para lograr estes obxectivos, o persoal terá un incremento de 8 operarios e os traballos estarán organizados en limpeza viaria, recollida RSU, recollidas selectivas e servizos de lava colectores e recollida de aveños diarios. Ademais, haberá un equipo para atender calquera continxencia e imprevisto as 24 horas durante toda a Semana Santa.