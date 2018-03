300 sinaturas en contra do composteiro de Eduardo Pondal

Obras para a instalación de composteiro comunitario na rúa de Ferro © PontevedraViva Obras para a instalación de composteiro comunitario na rúa de Ferro © PontevedraViva

A instalación dun composteiro comunitario nun terreo público de Eduardo Pondal provocou a reacción de veciños da contorna da rúa Paxariñal e da propia avenida Eduardo Pondal. Os veciños desta contorna reuníronse e mostraron o seu descontento á falta de información sobre este servizo para crear compost a partir de residuos orgánicos.

Estes residentes indican que o compostero situouse fronte ás vivendas e consideran que se trata dunha "imposición sen posibilidade de réplica polas partes que non están de acordo", indican a través dun escrito. Estes veciños entenden que a forma de proceder do goberno local non é a máis adecuada para conseguir o consenso de todas as partes afectadas.

Os veciños recolleron 300 sinaturas que se presentarán no rexistro municipal o vindeiro luns 26 ás 12.00 horas. Neste escrito rexéitase a instalación ao entender que non se trata do mellor espazo para a súa localización. Pola contra, a concelleira Carme da Silva considera que a veciñanza está acollendo de maneira positiva estas instalacións e que a participación na aportación supera as expectativas.

Durante estes días, os operarios están a instalar outro composteiro comunitario na rúa de Ferro, no paseo próximo á estación de trens.