Mosquera reúnese cos responsables do departamento de tráfico de Estocolmo

O vicepresidente Mosquera y el primer teniente de alcalde de Estocolmo, Daniel Helldén © Deputación de Pontevedra

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, e o enxeñeiro do Concello de Pontevedra, Jesús Gómez Viñas, finalizaron este venres a súa viaxe a Suecia para dar a coñecer o "modelo Pontevedra".

Segundo palabras da presidenta da asociación Gröna Bilister, Johanna Grant, "Pontevedra deixou pegada nos gobernos suecos", xa que as reunións mantidas tanto con políticos locais en Estocolmo e Eskilstuna como coa ministra de Medio Ambiente resultaron "moi produtivas", e a conferencia sobre a filosofía de deseñar o espazo público para as persoas xerou unha grande expectativa de que nos diferentes concellos suecos se poida facer algo similar.

Na última xornada celebrouse un encontro entre o vicepresidente Mosquera e o primeiro tenente de alcalde e director do departamento de Tráfico de Estocolmo, Daniel Helldén.

A delegación pontevedresa coñeceu o traballo que a capital sueca está a facer en relación á peonalización (a través un Plan peonil) e á redución da entrada de coches no centro da cidade: hai unhas oito rúas reservadas aos peóns só no verán (que suman dous quilómetros de lonxitude) e na actualidade estase a desenvolver outro proxecto para unha rúa de titularidade privada que comezou no ano 2012 e finalizará no mes de xuño para eliminar o tráfico de vehículos privados cun investimento de máis de 100 millóns de euros.

Os técnicos explicaron que existe unha taxa por acceder ao centro urbano co coche que se está a estender tamén á periferia, e subliñaron que tamén se grava o aparcamento, xa que non existen zonas gratuítas, de forma moi severa para evitar os vehículos.

Mosquera, pola súa banda, explicou que o modelo Pontevedra é totalmente contrario ao uso da chamada "congestion tax". O nacionalista explicou que o propón o goberno pontevedrés non é gravar directamente aos usuarios motorizados, senón beneficiar a aqueles que deixan o seu coche nos aparcamentos periféricos da cidade e se desprazan ao centro andando, dándolle facilidades para elo con espazos habilitados a unha distancia axeitada. A intención, dixo, é que todo o mundo independentemente das súas posibilidades económicas poida gozar da cidade.

"Comprobamos que é un país enormemente avanzado na mobilidade motorizada e mecanizada, pero o concepto de espazo público aínda está pouco desenvolvido, por iso se mostraron moi interesados na perspectiva de xénero e a democratización das rúas e zonas de estancia peonil á hora de planificar o deseño", apuntou Mosquera.