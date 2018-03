Gorgullón 41, o "soño feito realidade" de Down Pontevedra Xuntos

Inauguración da nova sede de Down Pontevedra Xuntos © Down Xuntos Inauguración da nova sede de Down Pontevedra Xuntos © Mónica Patxot Inauguración da nova sede de Down Pontevedra Xuntos © Mónica Patxot

O Día Mundial da Síndrome de Down, que se conmemora en todo o mundo o 21 de marzo, celebrouse este ano en Pontevedra con dous días de atraso, pero nas circunstancias que a asociación Down Pontevedra Xuntos levaba anos esperando: coa inauguración da súa nova sede. As instalacións sitúanse no número 21 da rúa Gorgullón e son "un soño feito realidade" para o colectivo.

O presidente de Down Pontevedra Xuntos, Manuel Pérez Cabo, presidiu un acto inaugural ao que acudiron un nutrido grupo de familiares con persoas con síndrome down usuarias do centro e representantes da vida política, social e económica de Pontevedra.

Tomaron parte activa na inauguración desta nova sede de dúas plantas e completo equipamento a concelleira de Educación de Pontevedra, Carmen Fouces; a deputada de Cohesión Social da Deputación Provincial, Digna Rivas; e a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias da Xunta de Galicia, Branca García- Señorans.

Pérez Cabo destacou que o acto deste venres é a resposta a "moitos anos de espera, de loita por facelo posible". Fíxose realidade a súa aspiración desde que se creou o colectivo hai 26 anos, contar cunhas instalacións "máis amplas e dignas" que non serían posibles sen a colaboración de institucións, empresas e particulares e sen a súa política de "aforro durante 25 anos".

Tivo unha palabra para as "moitas portas ás que chamamos" para executar o seu proxecto, a maioría con moi boa acollida, aínda que tamén recoñeceu que "moitos nin sequera hanse dignado a abrilas". Especial colaboración atoparon na Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, pero tamén en empresas privadas como Supermercados Froiz, Ence ou A'Devesa, entre outras.

Manuel Pérez Cabo lamentou que a Deputación Provincial non figure entre os colaboradores que fixeron posible a nova sede, pois alegou falta de orzamento para financiala, pero si destacou que mantén unha total colaboración coa institución noutro tipo de proxectos.

O día resultou emocionante para Pérez Cabo e para todas as familias que tanto esperaban as novas instalacións e aproveitaron para facer público o seu desexo de seguir avanzando para a inclusión social das persoas con síndrome de down. De momento, estas novas instalacións xa contribuirán a mellorar as actividades que realizan desde a atención cedo aos máis pequenos ata o envellecemento activo das persoas maiores, pasando pola inclusión educativa, a formación, o emprego e a consecución dunha vida adulta independente.

O día era de celebración, pero Pérez Cabo tamén o aproveitou para insistir en que "se avanzou moito", pero "séguense producindo episodios que lembran que non todo está conseguido e mesmo fan pensar que se vai cara atrás", por iso quixo pedir implicación de toda a sociedade.

Respecto diso, Digna Rivas tamén manifestou o seu desexo de que "esas barreiras teñen que saltarse" e sinalou que queda moito por facer para garantir todos os dereitos das persoas con síndrome de down e Branca García Señoráns eloxiou que Down Pontevedra Xuntos é "un colectivo moi activo e reivindicativo, cunha vontade de colaboración extraordinaria".

Carmen Fouces destacou que esta inauguración é o "fin dun longo camiño" e eloxiou o traballo de Down Pontevedra Xunta durante todos estes anos para lograr "estándares de calidade non seu traballo de fronte á inclusión" a pesar de que "as condicións ás veces eran difíciles porque o espazo era o que era".