Espérase tempo asollado para o Domingo de Ramos

Xente comprando os ramos fronte o Mercado de Abastos © PontevedraViva

A choiva volveu a Pontevedra tras uns días de ceos despexados, e acompañarán durante gran parte deste fin de semana previo ao comezo da Semana Santa. As precipitacións dominarán o panorama durante este venres e sábado debido á alerta amarela, aínda que se prevé que cara ao domingo as nubes disípense e o sol brille na cidade ao longo do Domingo de Ramos e o inicio de Semana Santa.

Para os primeiros días da semana entrante espérase tempo estable e asollado,acompañado por un lixeiro ascenso das temperaturas máximas e un descenso gradual das mínimas.

Durante a Semana Santa as choivas volverán facer acto de presenza a partir do martes, as temperaturas máximas manteranse estables e as mínimas terán un ascenso moderado. Despois o tempo plenamente primaveral podería dominar o panorama ata o seguinte fin de semana, e a chegada dunha nova borrasca para os últimos días de semana incrementará a probabilidade de precipitacións, segundo as previsións de MeteoGalicia.