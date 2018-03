Carballos e castaños para celebrar o Día da Árbore en Barro

Plantación de árbores en Barro © Concello de Pontevedra

O instituto de Barro levou a cabo unha plantación de árbores autóctonas para celebrar a festividade do Día da Árbore. Con esta proposta quérese tamén concienciar contra os incendios forestais.

A actividade contaba coa participación do alumnado e o profesorado do instituto e contou coa colaboración da Comunidade de Montes de Perdecanai e do Concello de Barro.

Para estas plantacións utilizábase o compost elaborado no compostero de San Antoniño como abono. Con esta iniciativa tamén se conciencia sobre o respecto que hai que gardar en relación co monte e poñer en valor todo o que o espazo natural ofrece á cidadanía.

A plantación desenvolvíase nuns terreos próximos ao instituto de forma que a comunidade educativa poderá realizar un seguimento sobre o crecemento destes exemplares.