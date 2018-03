Mareas da ría 'brindan' polo rescate da auga e por mancomunar o servizo

A xestión da auga non debe estar, reiteran as mareas da ría de Pontevedra, en mans de empresas privadas. Por iso é polo que, coincidindo co Día Mundial da Auga, manifestasen a súa intención de emprender un camiño "colaborativo" para rescatar o servizo de auga nos seus respectivos municipios e crear unha mancomunidade pública que o xestione.

Así será tras as eleccións municipais, segundo o portavoz de Marea Pontevedra, "independentemente do que fagan" os gobernos de BNG e PP que ostentan as alcaldías nestes concellos.

Ambos os partidos, engadiu Luís Rei, son "tan parecidos como dúas pingas de auga", ao lembrar que os dous "van dá man" e rexeitan remunicipalizar o servizo como se demostrou na cidade de Pontevedra.

Representantes das mareas municipalistas de Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu e Ponte Caldelas sumáronse a esta reivindicación, que se escenificou ante a fonte dos xardíns de Casto Sampedro, na praza da Ferrería.

Todos eles entenden que a xestión pública da auga " garante" aplicar criterios sociais e ambientais, ofrecer un mellor servizo, controlar de maneira "permanente" as infraestruturas e ofrecer tarifas máis baixas aos cidadáns.

A este respecto, Silvia Díaz, edil non adscrita no Concello de Poio, engadiu que a importancia da auga para a vida dos cidadáns "non pode guiarse" polos "intereses" das grandes corporacións "que miran só por ter ganancias cada vez maiores".

Iso provoca, sinalou, que se esquezan de maneira "inxusta" de pequenas poboacións, moitas das cales non teñen rede de abastecemento de auga nin saneamento.

Esta proposta de mancomunidade estenderase, avanzaron as mareas da ría, a outros ámbitos como o transporte público e a xestión dos residuos.