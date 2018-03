A provincia de Pontevedra, referencia na aplicación da "filosofía Tonucci"

"A provincia de Pontevedra segue sendo unha referencia na aplicación do que podemos denominar a filosofía Tonucci" asegurou este mércores o deputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, tras o encontro mantido co propio Francesco Tonucci.

O deputado nacionalista está encabezando a delegación pontevedresa, conformada por 18 persoas, que está participando no III Encontro da Rede Estatal de Cidades das nenas e dos nenos que se celebra durante dous días en Huesca e que está organizado polo Laboratorio Internacional do proxecto do CNR de Roma.

En total, o Encontro conta con 145 persoas inscritas procedentes de 30 localidades.

Tras o acto oficial de presentación das cidades e institucións participantes, Uxío Benítez e parte da delegación da provincia mantiveron un encontro co propio Tonucci para explicar como se están executando as distintas accións do goberno provincial no conxunto da provincia.

Na apertura do Encontro, a Deputación de Pontevedra proxectou un vídeo no que se recollen as principais actuacións de calado nesta materia, como son o Plan Móvese e a convocatoria de Plans de Mobilidade Sustentable.

Así, no apartado dedicado ao Plan Movese, destinado ao calmado do tráfico para mellorar a convivencia de coches e persoas en estradas provinciais, explicábase que foron instalados 597 redutores físicos de velocidade e pasos peonís sobreelevados en 46 concellos, e cun investimento de 3.866.380 euros.

Neste apartado tamén se indicou que está en marcha unha segunda fase deste Plan con máis de 1.000 solicitudes novas. En canto aos Plans de Mobilidade Sustentable, a liña de axudas a concellos para que deseñen cambios estratéxicos no seu espazo urbano e prioricen ás persoas, o investimento acadou os 579.000 euros e atendeu as solicitudes de 42 concellos.