O Concello licita as obras necesarias para a posta en marcha do parque empresarial de Nantes

O Goberno local de Sanxenxo licitou este mércores todas as obras necesarias para que o parque empresarial poida empezar a funcionar no prazo comprometido cos propietarios e que finaliza o 22 de outubro.

O Goberno local cumpre así co compromiso adquirido de licitar as obras pendentes do parque empresarial en 2 meses a contar desde a entrada, o 22 de febreiro, no rexistro do Concello do acta da asemblea de propietarios.

Licitáronse cinco proxectos, tres por un procedemento negociado e outros dous mediante adxudicación directa. Os cinco proxectos suman un total de 312.413 euros, cantidade que é posible que finalmente baixe en función das ofertas que se reciban.

Concretamente licitouse: