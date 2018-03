O PP critica o "fracaso estrepitoso" do plan de compostaxe da Deputación

O grupo provincial do Partido Popular considera que o plan de compostaxe da Deputación de Pontevedra é un "fracaso estrepitoso", á luz dos datos ofrecidos por Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente) respecto ao incremento das toneladas de residuos que remitiron os concellos desta provincia durante o período 2015-2017.

O coñecido como Plan Revitaliza da Deputación ten o obxectivo de que no 2020 a compostaxe sexa o modelo predominante en canto a tratamento dos residuos orgánicos.

Nunha rolda de prensa celebrada este mércores o portavoz do PP provincial, Ángel Moldes, afirmou que os gastos da Deputación neste plan "superan os cinco millóns de euros", segundo os seus cálculos nos que inclúe: viaxes, liñas de subvención, compra de compostadores, "mestres composteiros", asistencias técnicas, estudos e xornadas, aluguer de instalacións e convenios con entidades privadas.

Ángel Moldes lembrou que o Plan Revitaliza é "un dos proxectos estrela desta nova Deputación" ao que se adheriron 29 dos 61 municipios da provincia aínda que "só cinco foron os que seguiron con este Plan" en canto á última liña de subvencións convocada.

Moldes insistiu en que o convencemento do Partido Popular de avanzar pola senda da posta en marcha de políticas que favorezan a reciclaxe e o compost, pero indicou que no Goberno provincial "non se están facendo ben as cousas a xulgar polos resultados negativos que arroxa".

Os datos que achega o portavoz do PP sinalan que en toda Galicia produciuse un incremento do 1,5%, unhas 12.000 toneladas, de residuos sólidos urbanos que se trasladan a Sogama para o seu tratamento. No caso concreto da provincia de Pontevedra, o estudo feito entre os anos 2015 e 2017, de aplicación do Plan Revitaliza, sinala que "mentres a poboación na provincia de Pontevedra baixou un 0,5% o envío de residuos a Sogama dos concellos que a integran aumentou un 2,6%", unhas 9.000 toneladas máis.

"O bipartito ten que reflexionar con estes datos obxectivos na man e decatarse de que hai algo que non están a facer ben", engadiu o portavoz do PP que puxo como exemplo a experiencia pioneira do Ministerio no Concello de Cerdedo-Cotobade "onde si se está reducindo o número de toneladas de residuos urbanos producidos".