Un dos 'Morones', no banco por suposta estafa, sostén a súa inocencia e xustifica a súa violencia

Juan Paulo Giménez Jiménez, á saída dos xulgados da Parda © Mónica Patxot Juan Paulo Giménez Jiménez, no banco dos acusados © Mónica Patxot

Juan Paulo Giménez Jiménez, un dos fillos de Olegario Giménez, patriarca dos xitanos de Galicia e integrante do coñecido como clan dos 'Morones', sentouse este mércores no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra para render contas por un delito de estafa por presuntamente quedar con 5.000 euros dun coñecido co que pactara a venda dunha furgoneta.

El sostén a súa inocencia. Tan só quixo responder ás preguntas do seu avogado defensor e nelas non fixo nin sequera referencia a esa operación de compra venda dunha furgoneta pola que o fiscal lle pide un ano de prisión. En lugar diso, circunscribe todo o procedemento ás malas relacións que ten co denunciante e coas testemuñas que testificaron na sala.

A súa declaración, de apenas uns minutos, serviu para explicar que coñeceu ao denunciante porque llo presentaron para facer negocios con el como carniceiro. Comproulle unha primeira partida de carne para un restaurante da súa propiedade, pero a relación comercial frustrouse porque unha clienta pediu picaña e, ao comela, rompeu un dente.

Segundo a súa versión, tras ese incidente, quixo devolverlle toda a carne e produciuse un enfrontamento verbal e mesmo físico. De feito, na súa declaración xustificou o uso da violencia para resolver problemas, pois indicou: "Hice lo que tenía que hacer como hombre, le pegué un sopapo delante de todo el mundo".

O denunciante ratificouse no seu relato, do que tamén se fai eco o fiscal do caso, Alejandro Tuero, que, ao termo da vista, elevou a definitivas as súas conclusións provisionais nas que lle considera autor dun delito de estafa ou, alternativamente, de apropiación indebida. En ambos os casos, pide un ano de prisión e considera probado que pactou co denunciante venderlle unha furgoneta por 5.000 euros e o diñeiro entregoullo, pero nunca viu o vehículo.

O xuízo puxo no foco da noticia a un dos fillos máis polémicos do patriarca xitano, irmán do coñecido como Príncipe dos Xitanos, Sinaí Giménez, e sacou á luz outros dous incidentes nos que estivo implicado directa ou indirectamente nos últimos anos. Un deles unha denuncia pola que quedou absolto tras un xuízo de faltas e outra un incidente na vivenda de Olegario Giménez supostamente protagonizado por un das testemuñas da acusación nesta causa e por un garda civil.

O fiscal recoñece que un das testemuñas, o que protagonizou meses máis tarde o incidente na casa de Olegario, pode ter "fatal de verosimilitud", pois deu ata tres versións dos feitos neste procedemento e noutro que se segue pola outra causa. A pesar diso, considera que "no hay motivos para dudar" do testemuño do denunciante e tampouco do resto de testemuñas.

Juan Paulo chegou aos xulgados á 9.30 hora deste mércores acompañado pola súa parella, pero durante o tempo que durou o xuízo fóronse achegando ata o edificio xudicial un grupo de familiares e amigos. Ao termo da vista oral, xa o esperaban, para darlle o seu apoio, varios dos seus irmáns, entre eles, Sinaí Giménez.

Tras a vista oral celebrada nos xulgados da Parda, a Sociedade Xitana de Galicia emitiu un comunicado no que manifesta que o colectivo que cre "firmemente na xustiza" e confía na absolución pois consideran que os xuíces teñen "total imparcialidade". Non teñen tan boa opinión da Fiscalía, pois "vendo claramente que as acusacións vertidas contra eles carecen de total fundamento séguese mantendo a petición de prisión".

Ademais, o colectivo circunscribe a denuncia a unha "campaña de presións e chantaxes que sufriu a familia Giménez" por unha serie de denuncias dun das testemuñas.