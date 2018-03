A Asociación de Jóvenes Empresarios pide medidas para fomentar a natalidade

O estancamento do índice de consumo en toda Galicia preocupa no sector empresarial. Así o manifestaba o presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra ( AJE) Pablo Fernández na presentación do balance do seu primeiro ano á fronte deste colectivo. Indicou que é necesario solicitar ás administracións medidas de axuda económicas para fomentar a natalidade e xerar máis actividade empresarial.

Pablo Fernández comparecía acompañado polo director do Observatorio Urbano de Pontevedra, Pedro Figueroa, que indicaba que entre 2016 e 2017 rexistrouse un descenso no numero de sociedades mercantís creadas nas grandes cidades. En Pontevedra das 177 sociedades constituídas no ano 2016 pasouse a 142 durante 2017. O dato sitúa a Pontevedra nunha posición intermedia en relación ao resto de grandes cidades galegas. Dentro da comarca, as sociedades mercantís creadas no concello pontevedrés durante 2017 constitúen o 68,93% do total.

O presidente de AJE indicou que a falta de chan industrial en Pontevedra complica a actividade empresarial e sinalou que os datos mostran como se está perdendo a presenza de grandes empresas e, en cambio, está a xerarse moito autoemprego.

Actualmente, AJE conta con 120 socios. Durante o último ano esta cifra aumentou un 3%. Os integrantes da asociación a través dunha enquisa interna mostraron a súa satisfacción coas iniciativas do colectivo empresarial e o seu interese por actividades relacionadas co networking e con aquelas de carácter formativo.

Durante o último ano destináronse case 83.000 euros ao fomento do emprendemento. A partida máis importante está destinada ao Premio Novo Empresario. Pablo Fernández destacou o investimento publicitario durante o seu mandato así como a aceleradora da Ría de Pontevedra, que se inclúe no Plan Social de Ence.

O próximo 3 de abril levará a cabo a asemblea xeral e ao longo do ano está previsto o cambio de imaxe corporativa e da web, na que agora se dará prioridade a vídeos dos asociados.