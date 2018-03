Afianzan un talud en la avenida de Montecelo para evitar nuevos desprendimientos

Pequenos desprendementos de rocha rexistrados nos últimos días, a causa das intensas chuvias, e a constatación por parte dos técnicos municipais da existencia de risco de novas e maiores caídas nun noiro da avenida de Montecelo obrigan ao Concello de Pontevedra a actuar con carácter de urxencia.

Este mércores comezarán as obras precisas para asegurar a parede fragmentada e garantir a seguridade das persoas e vehículos que pasan por esta estrada de acceso á Cidade Infantil Príncipe Felipe e ao Hospital Montecelo.

O tramo afectado polo risco de derrube está situado na subida a Montecelo desde a estrada de Ponte Caldelas, trátase un vial incluído no ámbito do proxecto da Ronda Este polo que se fará unha actuación de emerxencia axustada.

O tráfico restrinxirase a un carril mentres duren as obras e a circulación controlarase con semáforo. A reparación de dano por desprendemento do noiro da avenida de Montecelo incluirá a retirada de material susceptible de caída, a limpeza da beirarrúa e a escavación en desmonte nas partes que poda facerse para retraer o noiro e no resto estabilizarase coa instalación dunha malla.

A Concellería de Obras, que dirixe Demetrio Gómez, informa que os traballos terán un custe de arredor de 72.000 euros e un prazo de execución dun mes.