Sanxenxo prepárase para as celebracións relixiosas de Semana Santa

Presentación das celebracións relixiosas de Semana Santa en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

A irmandade da Confraría do Nazareno e Santo Sepulcro de Sanxenxo, coa colaboración do Concello de Sanxenxo, é a encargada de organizar o programa de actos que se desenvolverá ao longo dos próximos días, con motivo da celebración da Semana Santa.

Así, o venres 23, ás 19.30 horas será a festa da Confraría das Dores e a Soidade, cos actos litúrxicos e a entrega de medallas aos novos confrades.

Será o sábado ás 19.30 horas cando teña lugar a santa Misa no Templo parroquial e ao terminar, ás 20.15 horas, desenvolverase o pregón a cargo de Fernando López Rodríguez, secretario da "Venerable Congregación do Divino Espírito Santo e María Santísima das Dores" da Coruña. Ao finalizar haberá un concerto co Cuarteto Niemen.

Os actos litúrxicos continuarán o Domingo de Ramos, ás 12.30 horas, coa tradicional bendición dos ramos, no atrio do Novo Templo e a posterior misa e procesión.

Como todos os anos, o Mércores Santo celebrarase a misa no templo pequeno, ás 20.00 horas e a posterior procesión de Vía Crucis e Santo Encontro.

O xoves 29, as 20.00 horas será a "Santa Misa na Cea do Señor" e ás 21.30 horas a Procesión do Nazareno ata o templo pequeno.

O venres santo, será ás 12.00 horas, no Novo Templo, a recepción dos Santos Óleos e a posterior Vía Crucis, ao redor do templo. Pola tarde, ás 20.00 horas, levarán a cabo os oficios de Venres Santo e a procesión do Santo Sepulcro.

Os actos de Semana santa continúan o sábado ás 22.00 horas, coa procesión da nosa Señora da Soidade e ás 23.00 horas, coa solemne Vixilia Pascual e a liturxia eucarística da noite Pascual.

Por último, o domingo será a misa solemne de Resurrección, ás 12.30 horas no Novo Templo.