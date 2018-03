O comité de folga consulta aos funcionarios de Xustiza se se planta na subida de 190 euros

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín © Xunta

Os funcionarios en folga na Administración de Xustiza acordaron este martes en asemblea celebrar unha consulta "en urna e con voto secreto" prevista para este mércores 21 de marzo, en horario de 12 a 17.00 horas.

A consulta expón se o Comité de Folga débese plantar na solicitude de 190 euros mensuais ou se pode "negociar o mellor posible", pero sen que eses 190 euros sexan a "postura mínima obrigatoria".

En Pontevedra, a xornada de folga deste martes estivo secundada polo 80% dos empregados públicos, segundo informaron os sindicatos convocantes SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UXT, CSIF, STAJ, CIG e CCOO.

Na asemblea os representantes sindicais informaron sobre o desenvolvemento da reunión do luns en Santiago de Compostela, na que, pese ao acordo nalgúns dos cinco puntos que motivan este conflito, non se logrou salvar o que é o principal escollo: o da subida salarial a través do complemento autonómico transitorio ( CAT).

Os funcionarios reclaman unha subida lineal de 190 euros mensuais e o Goberno autonómico ofrece entre 105 e 133 euros, en función do corpo ao que pertenzan os funcionarios.

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, asegurou que a Xunta se planta nesas cifras e que non chamará aos traballadores. En rolda de prensa lembrou que a última oferta da Xunta inclúe unha cláusula que garante aos traballadores da Xustiza cobrar sempre por encima da media do Estado.

O director xeral explicou que a proposta implica unha subida de máis do 14%, ao sumarse ao incremento a nivel estatal e deixa a Galicia de quinta entre todas as comunidades. Juan José Martín, pediu aos funcionarios que reflexionen seriamente.