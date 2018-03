A CIG convocará unha folga ante a situación de "colapso" do transporte sanitario

Rolda de prensa do comité de empresa de Ambuibéirca © María López Rolda de prensa do comité de empresa de Ambuibéirca © María López

O sindicato CIG anunciou a súa intención de propoñer a convocatoria de folga no transporte sanitario, tanto do 061 como o non urxente, ante a situación de "colapso" na que se atopa o sector.

O secretario comarcal da Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte da CIG (FGAMT-CIG), Xabier Aboi, compareceu este martes en rolda de prensa en Pontevedra para reclamar a negociación do convenio colectivo e rexeitar as pretensións da patronal do sector de aplicar descolgues. Aboi denunciou o bloqueo patronal á negociación do convenio colectivo, que leva dous anos caducado.

Uns 200 traballadores prestan servizo neste sector a través da firma Ambuibérica na área sanitaria de Pontevedra-Salnés, conformada por 27 concellos para os que hai un total de 12 ambulancias.

O comité de empresa de Ambuibérica relatou a situación complexa que se vive no transporte sanitario que xa está a afectar negativamente aos pacientes. Entre outros problemas citaron os excesos de xornada de maneira continuada, a falta de persoal e tamén que moitos servizos non están dotados cos medios materiais que se precisan.

Segundo a CIG, a raiz do problema atópase no último concurso público adxudicado a empresas que presentaron ofertas á baixa e agora non lles da para cubrir gastos e tampouco para sentarse a negociar o convenio.

De feito, Ambuibérica chegou a pedir un 25% de rebaixa salarial. Xabier Aboi advertiu que no caso de que a Xunta continúe "a mirar para outro lado" sen intervir no conflito laboral aberto "isto vai rebentar" e haberá mobilizacións.

Esa implicación da Consellaría de Sanidade non é só para que medie para desbloquear as conversas na mesa de negociación do convenio, tamén pide a CIG que dote de máis recursos a este servizo.