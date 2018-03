Altos niveis de ferro en auga obrigan a cambiar a fontanería do colexio de Carril

CEIP Rosalía de Castro © Xunta de Galicia

A auga do CEIP Rosalía de Castro en Carril, Vilagarcía, foi analizada polos servizos de Saúde da Xunta de Galicia nos meses de febreiro e marzo debido a unha denuncia imposta pola comunidade educativa e tras levar a cabo unha inspección do edificio.

Os resultados mostraban niveis de ferro en auga superiores ao dobre permitido para consumo humano. En concreto, nunha das mostras chega a alcanzarse 1.440 microgramos do mineral, cando o máximo establecido é de 600.

A comunidade educativa cre necesaria a renovación completa da fontanería debido a que segue sendo a mesma desde a súa construción, fai máis de trinta anos. Non só se trata dun problema de mantemento xa que afecta tamén á saúde pública, impedindo aos usuarios do centro facer uso da auga corrente.

Por mor da denuncia e os resultados das análises, na mañá deste luns, a administración autonómica tomou a decisión de levar a cabo modificacións na fontanería.

As obras serían de carácter "prioritario e urxente"

O delegado da Xunta, José Manuel Cores Tourís e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, confirmaron ao alcalde do municipio, Alberto Varela, que as obras serían de carácter "prioritario e urxente".

Os técnicos da Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra están a avaliar o estado das mesmas. As tubaxes en mal estado do colexio serán substituidos, así como os que se atopan na entrada do colexio.

Así mesmo, como marca o protocolo de Sanidade, realizouse unha nova análise no interior e o exterior do centro para comparar os niveis de ferro.

Para garantir a seguridade da comunidade educativa, estará prohibido consumir auga da billa e seguirán subministrando auga embotellada aos alumnos e alumnas.

Seguidamente procederán a cambiar os aseos do colexio, como acordaron o delegado territorial e o alcalde de Vilagarcía.