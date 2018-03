Piden a creación dunha senda peonil entre Calvelo e o IES de Tenorio

Veciños e representantes socialistas na N-541 en Calvelo © PSOE de Cerdedo-Cotobade

O Partido Socialista en Cerdedo-Cotobade presentará unha moción no próximo pleno para reclamar unha senda peonil que una o lugar de Calvelo co IES de Tenorio. Con esta proposta queren que se evite a situación de perigo ante a ausencia de beirarrúas nese tramo.

Lina Garrido como portavoz do grupo municipal socialista sinala que os veciños levan varios anos denunciando o perigo do proxecto do Ministerio de Fomento coa construción da glorieta na estrada entre Forcarei, Cotobade e Cerdedo.

Indican que se trata dunha zona pola que transitan peóns, menores e persoas con gando, que corren perigo ante o exceso de velocidade que se detecta na zona. Os socialistas inciden en que as obras non melloraron a visibilidade para os peóns nin para os vehículos á hora de incorporarse ao carril dereito.

Inciden no perigo que se rexistra na parada escolar e a falta de comunicación entre as distintas zonas desta contorna. Reclaman pasos subterráneos e un illote que permita o xiro á esquerda para acceder á gasolineira e unha solución para evitar que os condutores teñan que efectuar o cambio de sentido no lugar de Bora. Por estes motivos, reclaman unha senda peonil que permita un tránsito seguro dos peóns nesta zona.