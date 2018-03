A Mesa de Contratación do servizo público da auga aproba o informe dos técnicos

A Mesa de Contratación do servizo público de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Pontevedra reuniuse este luns para analizar o informe ampliado dos servizos técnicos correspondente ao sobre B presentado polas empresas que concorren ao concurso para facerse con esta concesión polo próximos vinte anos.

Na Mesa, presidida polo concelleiro responsable de Contratación e do Ciclo da auga, Raimundo González, estaban a interventora, o enxeñeiro municipal, un membro da Asesoría Xurídica e os representantes dos grupos municipais.

Na reunión foi aprobado o informe co aval de todos os técnicos municipais e do presidente da Mesa, ao entender que o ditame estaba "suficientemente motivado". A representante de Marea non votou e o resto da oposición votou en contra.

A concelleira de Cidadáns, María Rey, sinalou que o único que recolle este novo informe son correccións de erros numéricos da primeira valoración, pero segue suxeito a criterios "que priman a cantidade de medios e gastos directos en lugar da eficiencia", para decidir cal é a oferta máis vantaxosa para os pontevedreses.

É o caso, por exemplo, da puntuación referida á contratación de persoal, na que, como sinala a edila, valórase á firma que anuncia máis incremento de persoal, sen aclarar que estes traballadores vaian prestar o servizo na cidade: "É dicir, os pontevedreses imos pagar a diminución da cola do INEM", remarcou a representante de Cidadáns.

Outra cuestión polémica, a xuízo de Rey, é a superficie requirida para as oficinas da futura concesionaria: "Valórase con maior puntuación á empresa que pode ter 800 metros cadrados, coma se fose O Corte Inglés, cando nos pregos pon que son suficientes 200 metros cadrados".

Para María Rey "chama a atención" que nos pregos recollésese expresamente que ían ser os servizos municipais os que emitisen un informe, "sabendo de antemán que era inviable", e que "se permitise a valoración por parte da mesma empresa que elaborou os pregos, entrando pola porta de atrás e a dedo", agregou.

Esta "falta de criterios eficientes e a existencia dos unicamente subxectivos, admitidos polos pregos", segundo esta concelleira, aplícase igualmente ás valoracións relativas a materiais, transporte ou medios que vai utilizar a concesionaria, "co que, ao final, prímase o coñecemento que ten da cidade sen que a ninguén lle preocupe que vaiamos pagar máis ou menos no recibo, deixando de manifesto que xa os pregos non eran os máis adecuados".

Pola súa banda, o portavoz do Partido Popular, Jacobo Moreira instou á suspensión do procedemento de licitación, votando en contra da valoración feita pola empresa Lagares Oca SL. "Consideramos que devandito documento debe estar elaborado polos funcionarios municipais e non por unha empresa privada", reiterou Moreira, quen lembrou que o informe "parte cunha falsidade que vicia de inicio todo o procedemento" xa que a Mesa de Contratación acordou dar traslado aos servizos técnicos municipais, "non á empresa privada Lagares Oca S. L. tal e como aseguran no encabezado deste documento público".

Na sesión da Mesa de Contratación celebrada este luns non compareceron os representantes desta empresa privada para explicar o novo informe que cambia parte da puntuación que asinaran hai un mes.

"Resulta curioso que non estivesen defendendo o novo documento", apuntou o edil popular tras poñer de manifesto "o escaso rigor que vén demostrar o novo informe". "Das 30 xanelas da táboa global de valoración, modificáronse as puntuacións de 19 de elas", destacou, "a pesar de que o que se lles solicitou na sesión anterior era que corrixisen os erros e motivasen as valoracións", engadiu.

Jacobo Moreira concluíu que "o BNG e a Marea son os que están a levar a cabo o escándalo da auga en Pontevedra".

A Mesa da Contratación reunirase de novo o vindeiro venres, 23 de marzo, ás 9.30 horas para a apertura da oferta económica.