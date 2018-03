Pontevedra, aos pais do pequeno Gabriel: "No estáis solos"

Baixo o lema Todos somos Gabriel, un centenar de persoas mostraron a solidariedade de Pontevedra cos pais do pequeno Gabriel Cruz, cuxo cadáver aparecía en Almería hai xusto unha semana tras doce días de desaparición.

A concentración, convocada a través de redes sociais, contaba co visto e prace da contorna da familia do neno, segundo explicou a súa organizadora, Rosa María Granero.

Os asistentes portaban un lazo azul no peito e carteis cun debuxo dun peixe, o símbolo da desaparición do neno.

"Que sepan los padres que no están solos, que estamos con ellos para lo que necesiten", asegurou a impulsora desta concentración en memoria de Gabriel Cruz, que comezou gardando un minuto de silencio polo seu falecemento.

Rosa María Granero destacou que o asasinato de Gabriel, de tan só oito anos, "caló muy hondo desde el minuto cero", polo que decidiu convocar esta concentración para demostrar que en Pontevedra tamén se sentiu o tráxico desenlace.

A pesar de que algúns asistentes mostraron carteis nos que esixían a cadea perpetua para Ana Julia Quezada, a muller que foi sorprendida polos axentes da Garda Civil co cadáver no interior do maleteiro do seu coche, non se fixo mención acerca da campaña contra a derrogación da prisión permanente revisable.

"No podemos olvidar las palabras de Patricia, la madre de Gabriel, que nos dijo que no hubiera odio en los corazones", lembrou Granero, que pediu "dejar que la justicia haga su trabajo".

Entre os asistentes atopábanse, xunto a numerosos veciños de Pontevedra, os concelleiros do PP César Abal e Rafael Domínguez.