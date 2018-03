Os pescadores volven aos ríos

A temporada de pesca fluvial xa está aquí. Máis de 40.000 persoas sacaron este ano a correspondente licenza, segundo vén de informar a Consellería de Medio Ambiente.

De acordo co previsto no regulamento de pesca fluvial e tal e como establece a normativa pola que se regula a pesca das distintas especies nas augas continentais de Galicia para o 2018, a tempada rematará o vindeiro 31 de xullo, con carácter xeral.

Estará prohibido pescar os luns, agás que sexan festivos nacionais ou autonómicos. Os xoves laborais da tempada poderase pescar, pero unicamente na modalidade de pesca sen morte en todas as masas de auga, excepto o 29 de marzo, Xoves Santo, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas, que serán hábiles segundo a modalidade de pesca autorizada en cada masa de auga.

Nos coutos de salmón de Betanzos, Frieira e Monte Porreiro, e nos coutos de pesca intensiva da Ulloa e O Carballiño (tramo 2), serán inhábiles os xoves a todos os efectos, excepto os días 29 de marzo e 17 de maio. Nos tramos do río Eo e Navia compartidos con Asturias serán inhábiles os luns e mais os xoves, agás festivos nacionais.

Nas zonas de desembocadura e máis nos encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos autóctonos durante todo o ano, serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos, sen obriga de practicar a pesca sen morte en ningún caso.

Unha das novidades da tempada é a creación dunha zona de adestramento de lance no Couto de Couso, na Estrada, para todas as persoas que teñan a licenza en vigor.

Unha vez rematada a tempada, establécense dous períodos, do 1 de outubro ao 30 de novembro entre as 10 e as 18 horas e, o segundo, do 1 de febreiro ao 30 de abril dende as 08:30 horas ás 19:30 horas, permitíndose o adestramento de martes a domingo, sendo os luns o día da semana inhábil para o adestramento.

A Xunta destaca que esta medida é unha ferramenta que permitirá o acceso dos pescadores que o soliciten para adestrarse unha vez remate a temporada de pesca, sendo beneficiosa para os pescadores, para o fomento da pesca sen morte e para as iniciativas empresariais da zona.