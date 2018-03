Marín quere situar o centro cultural detrás da zona deportiva da avenida de Ourense

Proposta de ubicación do Centro Cultural de Marín © Concello de Marín

O goberno local de Marín propón que o centro cultural sitúese na parcela situada detrás da zona deportiva da avenida de Ourense, preto da parada de autobuses da Praza de España. Entre outras razóns, entende o equipo da alcaldesa María Ramallo que este espazo non ten "trabas xudiciais", porque xa foron resultas favorablemente.

Desde o Concello de Marín argumentan que a día de hoxe e co Plan Especial do Porto en vigor si é posible poder contar con esa parcela, polo que se expón un espazo de 1.500 metros cadrados que "cumpre urbanisticamente".

Nesa parcela estivo prevista a construción dun centro de lecer que quedou condicionada por varios recursos, "na actualidade resoltos favorablemente ao porto, que xestionou esta actuación".

Reordenar o paseo Alcalde Banco, construír un centro cultural e unha nave de deportes náuticos, "son as prioridades que queremos deixar previstas e que deben situarse nestes espazos, tendo en conta que unhas decisións poden condicionar outras de cara o futuro", indicaron desde o Concello.

Estas mesmas fontes oficiais confirman que os estudos están "moi adiantados e analizándose co porto", para poder ir definindo con proxectos unha zona que deberá ordenarse con "solucións posibles, viables no técnico e no económico e que sexan executables".

A redacción dos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas está a terminarse de redactar, posteriormente informaranse e procederase á súa aprobación.