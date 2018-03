As 'II Xornadas de Enfermaría sobre Solo Pelviano' reunirán a preto de 250 profesionais no Sexto Edificio

Paciente recibindo atención médica © Sergas

O Sexto Edificio de Pontevedra reunirá este venres 16 de marzo a preto de 250 profesionais con motivo das II Xornadas de Enfermaría sobre Solo Pelviano. O encontro está organizado pola área sanitaria de Pontevedra e O Salnés en colaboración co servizo de Urología do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e terá como título 'Novas visións, camiñando cara ou futuro'.

As xornadas profundarán na problemática que afectou en 2017 a máis de 300 pacientes no complexo hospitalario universitario pontevedrés, e como obxectivo final está impulsar a creación dunha unidade multidisciplinar de chan pélvico na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Estudar a globalidad do paciente, transmitir nocións básicas sobre as principais patoloxías do solo pelviano ou dar acceso a diferentes técnicas para o seu tratamento e recuperación son algúns dos temas presentes no programa do evento, dirixido a profesionais de enfermería, facultativos, matronas e fisioterapeutas.

Case a totalidade de mulleres maiores de 40 anos ven afectadas por enfermidades nesta musculatura, así como os homes sometidos a unha intervención radical de próstata. Desde o 2011 observouse no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra un importante incremento nos casos relacionados co solo pelviano, cun aumento do 75% nas primeiras consultas respecto diso e un 90% nas sucesivas. No ano 2017 realizáronse un total de 1.500 actuacións con electroestimulación para o tratamento de prolapsos rectais e vaxinais.

Detectar a tempo este tipo de patoloxías é crucial, xa que moitas veces poden derivar en intervencións quirúrgicas. Ademais, a calidade de vida vese afectada como consecuencia destas afeccións, xa que derivan en incontinencia e lesións dermatolóxicas.

A programación dará inicio ás 9.00 horas do venres 16 de marzo, coa presentación do traballo de fin de grao realizado por alumnos de Enfermería que realizaron rotacións no Hospital Montecelo.

A continuación seguiralle unha mesa redonda onde se reunirán profesionais de distintas especialidades para a posta en común da posibilidade da creación dunha unidade de solo pelviano en Pontevedra. Os deportistas Santiago Ferrer Moreira e Inés Martínez García abordarán a problemática de continencia urinaria a media mañá, que pode afectar as súas carreiras profesionais.

Como peche do ciclo de intervencións da mañá está a conferencia 'Vexiga hiperactiva, que é, que ten que ver co meu solo pelviano. Tratamento médico'. Xa ás 16.00 horas darase lugar a exposición de comunicacións orais e pósteres que terá unha duración de 45 minutos. Para finalizar, celebrarase a presentación e defensa do póster 'Unificando criterios en Galicia sobre urodinamia'.