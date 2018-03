Os traballadores da xustiza cumpren cinco semanas en folga en medio de mobilizacións

Concentración dos traballadores da Xustiza ás portas dos xulgados © PontevedraViva

Os traballadores da xustiza cumpriron este mércores cinco semanas en folga indefinida e en Pontevedra deixaron ver que seguen moi activos nas súas mobilizacións cunha concentración nos xulgados da Parda secundada por varias ducias de persoas.

A concentración tivo que realizarse baixo cuberta, nos baixos do edificio xudicial, porque xusto se desenvolveu á hora que o temporal Gisele golpeaba con máis forza a cidade de Pontevedra. A pesar das choivas intensas e do forte vento, os traballadores desprazáronse ata A Parda para facer notorias as súas reivindicacións.

"Non, non, non á discriminación", "mesmo traballo, igual salario" foron algúns dos lemas que corearon, en referencia a que unha das cinco demandas que os levaron a iniciar esta folga indefinida que se prolonga desde o 7 de febreiro é a "discriminación" que sofren con respecto a os traballadores da xustiza do resto das comunidades autónomas coas competencias transferidas nesta materia. De media, cobra 200 euros mensuais menos.

Os funcionarios dirixen as súas críticas á Xunta de Galicia e, en concreto, á Vicepresidencia, que asume Alfonso Rueda, pois é o departamento do que depende a administración de xustiza. Tamén isto se deixou ver nos seus berros, con frases coreadas como "Rueda, dimite, xustiza non te admite".

A convocatoria segue a ter un seguemento masivo e este mércores os traballadores cifran o seguemento da folta no 83% do persoal na cidade de Pontevedra e o 85% de media nas outras localidades con partido xudicial propio. A Xunta reduce o impacto dos traballadores en folga ata unha media diaria máxima do 42%.