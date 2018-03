A Fiscalía mantén a petición de penas para dous gardas civís acusados de filtrar información a narcos

Marta Durántez, fiscal © Mónica Patxot Javier López, Diego Fontán e Juan Carlos Santorum no banco dos acusados durante a primeira sesión do xuízo © Mónica Patxot

A fiscal Marta Durántez mantivo a súa petición de penas contra os dous gardas civís da Comandancia de Pontevedra acusados de difundir información clasificada e secreta a organizacións dedicadas ao narcotráfico. Estes dous axentes enfróntanse a unha petición de pena de 11 anos e medio de prisión cada un.

No xuízo, que se retomou este mércores na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, a representante do Ministerio Público elevou a definitivas as súas conclusións respecto dos gardas civís pero introduciu unha modificación en canto á súa petición de pena para Juan Carlos S. N. un veciño de Vilanova acusado de ser a suposta ligazón entre os axentes e os grupos delituosos que recibían a información.

A fiscal rebaixa a petición inicial de 7 anos de condena para este procesado a 4 anos e medio.

Nas súas conclusións, a Fiscalía considera probado que os dous axentes Javier L.P. e Diego F.C., filtraban información de investigacións xudiciais en curso e declaradas secretas. Como consecuencia do labor destes "topos" víronse afectadas cinco investigacións. Un destes soplos frustrou unha operación que trataba de desmantelar unha organización que tramaba o envío duns mil quilos de cocaína a través de portos españois. Do mesmo xeito que ocorreu con outra investigación sobre un narcotráficante arousán.

Durante o xuízo algúns mandos da Garda Civil declararon que os acusados chegaron a difundir datos persoais dos propios membros do ECO Galicia comprometendo a súa seguridade.

No seu escrito de acusación a fiscal relata que nos ordenadores dos acusados localizáronse 500 arquivos e 2.000 documentos con información de investigacións do ECO Galicia.