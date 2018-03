A viúva do falecido no crime de Ponte Caldelas declara como investigada sen aclarar as dúbidas da defensa

Sandra Martínez Araújo, á súa chegada ao xulgado, pola entrada do xulgado de garda © Mónica Patxot Sandra Martínez Araújo, á súa chegada ao xulgado, pola entrada do xulgado de garda © Mónica Patxot

A familia de Manuel Ángel Rivas, vítima do coñecido como crime de Ponte Caldelas, mantén as mesmas dúbidas e preguntas sobre as circunstancias que rodearon o seu falecemento a puñaladas o 28 de novembro de 2015. Tiñan esperanzas de que as incógnitas empezasen a despexarse este mércores, coa declaración como investigada da súa viúva, Sandra Martínez Araújo, pero ela optou por unha estratexia de defensa na que non achegou nada novo ás dúas declaracións que xa realizou dous anos atrás como testemuña dos feitos, en non responder ás dúbidas que, precisamente, motivaron a súa citación como investigada.

Sandra Martínez Araújo compareceu no xulgado por segunda vez desde que a Audiencia Provincial de Pontevedra solicitou a súa citación como investigada e, nesta ocasión, xa para declarar -hai unha semana compareceu para que se concretase a súa investigación-.

Si declarou, pero non como lle gustaría á familia do seu marido, que lle recrimina os seus inexactitudes sobre os feitos e considera que pode ter algún tipo de implicación no crime, aínda que sen poñer en dúbida que o autor material do mesmo é Marcos Vidal González, que confesou ante a Garda Civil e no xulgado e está en prisión provisional desde hai máis de dous anos e tres meses.

A investigada respondeu as preguntas formuladas polo fiscal do caso, Jesús Calles, e pola xuíza instrutora e o seu avogado defensor, pero optou por non respondeu o avogado da familia do seu marido. Tras a declaración, que durou ao redor de hora e media, ese letrado, Andrés Malvar, valorou que, coas respostas que deu ao resto das partes, "no aclaró, desde nuestro punto de vista, nada".

"Siguen las mismas preguntas. Seguimos como estábamos, con las mismas dudas", sinalou o avogado, que, en nome da familia de Manuel, foi quen promoveu a citación de Sandra como investigada. O Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra rexeitou a súa petición, pero un recente auto da Audiencia Provincial si acordou ampliar a investigación do crime e citar á viúva en calidade de investigada.

A Audiencia Provincial citouna como investigada baseándose, entre outras cuestións, en que nas súas declaracións tivo "omisións e inexactitudes" e en que "non pode caer en saco roto a falta de claridade, inconcreción e, mesmo, a falta de verdade de Sandra" en feitos tan elocuentes como é o que viñera mantendo unha dobre relación sentimental co seu esposo e co ata agora único investigado.

A análise das chamadas e mensaxes telefónicos que compartían Marcos Vidal e Sandra Martínez e as declaracións de testemuñas puxo sobre a mesa que si había esa relación, pero a muller sempre a negou e este mércores, xa como investigada, volveu insistir niso. Segundo indicou Andrés Malvar tras a comparecencia, "ella sigue negando la relación sentimental (paralela) que, desde el punto de vista de la Audiencia es clara".

As preguntas do fiscal e a xuíza que si respondeu centráronse en aclarar esa relación e tamén en profundar no que pasou desde as 8 e as 10 da mañá do día do crime, pois ela intercambiou chamadas e mensaxes co homicida confeso e co móbil do seu marido -aínda que se presupón que era Marcos quen respondía, pois Manuel xa estaba morto ou, polo menos agonizando-.

O avogado da familia fixo constar na sala as preguntas que quería formular a Sandra e que ela non quixo responder, un total de 213 cuestións coas que pretendía aclarar cuestións que seguen sen resolver. Tras a declaración, considera que aínda quedan dúbidas que non aclarou sobre esa relación co homicida confeso e tamén sobre que fixo a mañá do crime, pois ela di que estaba a traballar no Hospital Provincial, pero non o demostrou. O pasado 6 de marzo achegou documentación respecto diso, pero Andrés Malvar considera que "no aclara nada sino que lo confunde todo porque no se tiene que interpretar necesariamente que estaba trabajando, sino que hubo una llamada diciendo que se ausentaba de su puesto de trabajo".

Outras dúbidas que seguen no aire son as relativas a ese intercambio de chamadas da mañá do crime, pois ela alertou ao 061 e ao 112 de que o seu marido necesitaba axuda sen que en teoría tivese que saber o que pasara ou, se o sabía, sen aclarar aos servizos de emerxencias a gravidade dos feitos. Sobre iso, este mércores ante a xuíza "sigue manteniendo que llamó después de oír gritos" nunha chamada co investigado. Tampouco aclarar por que despois de que o seu marido xa estivese no chan con 22 puñaladas falou durante sete minutos e medio co homicida confeso.

Para aclarar todas esas dúbidas, tanto Andrés Malvar como o avogado defensor do outro investigado solicitaron máis dilixencias, pero agora a xuíza deberá ditar un auto acordándoas ou rexeitándoas. Entre outras cuestións, o letrado da familia pide declaracións de máis testemuñas e a triangulación dos teléfonos móbiles do falecido, o homicida confeso e Sandra.

A xuíza tamén deberá ditar un auto concretando os delitos polos que está investigada Sandra. A Audiencia cítalle como investigada, pero sen concretar por que, aínda que a causa séguese por asasinato. O avogado da familia pide a súa investigación por asasinato e por omisión do deber de socorro e agora será a maxistrada instrutora quen o concrete.