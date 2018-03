Suecia interésase pola eliminación de tráfico do centro de Pontevedra

César Mosquera, vicepresidente da Deputación © Deputación de Pontevedra

A organización do Congreso de Mobilidade e Conduta 2018 dirixiuse á Deputación Provincial e ao Concello de Pontevedra para solicitar a intervención do alcalde da capital ou do vicepresidente provincial neste evento no que se analizan cuestións relacionadas co tráfico, a mobilidade e o transporte sustentable.

Miguel Anxo Fernández Lores durante esas datas asistirá a un acto en México e, por tanto, será César Mosquera, acompañado do enxeñeiro municipal Jesús Gómez e da responsable de prensa María Núñez os que asistan a este congreso.

Mosquera manifestaba este mércores a súa sorpresa por esta invitación e polo interese do país nórdico para que participen neste evento que se celebra no municipio sueco de Eskilstuna durante o 22 de marzo coa presenza da ministra de Medio Ambiente sueca Karolina Skog.

O vicepresidente provincial e concelleiro de Pontevedra manifestaba que a súa intervención será a máis extensa e central deste acto na que falará de como Pontevedra desfíxose dos seus coches na parte urbana, para a continuación tratar sobre a psicoloxía do cambio de conduta que se experimentou na cidade, explicar brevemente a mobilidade na provincia e responder as preguntas dos asistentes.

César Mosquera mostraba o seu orgullo por esta convocatoria e afirmou que se aproveitará a visita para manter un encontro co vice alcalde de Estocolmo, Daniel Helldén, ademais de con o ex alcalde Per Ankersjö e con representantes da corporación de Eskilstuna.

Tamén unha comitiva con representantes da Deputación provincial e de concellos da provincia, liderada polo deputado Uxío Benítez, foi convidada a participar no III Encontro da Rede Nacional da Cidade das Nenas e os Nenos, na que participa o pedagogo Francesto Tonucci. Desenvolverase durante as xornadas do 21 e 22 de marzo. Anteriormente este encontro celebrouse en Granada e Pontevedra.