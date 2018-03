Confesa que acoitelou á súa ex e deixouna moribunda na porta de urxencias: "Sí, fui yo"

Juan Carlos Fariñas, acusado de asasinato en grao de tentativa © Mónica Patxot Familiares, amigos e compañeiros de traballo da vítima, durante o xuízo © Mónica Patxot

Juan Carlos Fariñas púxose en pé ante o tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra e afirmou: "Sí, fui yo el que se lo hizo". Oito palabras que apenas din nada e que, en realidade, encerran unha confesión dun grave delito que o fiscal cualifica como asasinato en grao de tentativa e que mantivo á súa ex noiva, Mónica, durante 16 días na UCI do Hospital Povisa de Vigo.

Tal e como confesou este martes o seu agresor, acoitelouna dúas veces, unha no costado e outra no pescozo, e, tras deixala varios minutos desangrándose no soto do seu edificio, levouna en coche ata as proximidades do hospital e abandonouna a uns 30 metros da porta de urxencias.

Os feitos chegaron a xuízo este martes en Pontevedra, pero ocorreron hai xa case tres anos, o 12 de abril de 2015, nun edificio de Vigo. Juan Carlos é o único acusado e comezou o xuízo recoñecendo que si era o responsable dos feitos que lle atribúen o fiscal e a acusación particular. Tras esa confesión había un acordo previo que alcanzara coa Fiscalía e que lle permitiría unha leve redución da súa condena, pero el mesmo rompeuno tan só uns segundos despois ao matizar o relato do ocorrido.

O fiscal, Juan Carlos Aladro, e a avogada da vítima pide que sexa condenado a 14 anos e 11 meses de prisión, aínda que estaban dispostos a reducir a pena levemente. Finalmente, non o farán porque el, que asegurou que confesaría no xuízo, fíxoo con matices.

Aínda que si afirmou "fui yo el que lo hizo", durante o seu interrogatorio aludiu varias veces a unha falta de memoria que lle impedía lembrar detalles da brutal agresión, de tal modo que deixou descolocados tanto á súa defensa como ás acusacións acudidas na causa. De feito, todos pediron un receso de 45 minutos tras a súa declaración para poder preparar o resto do xuízo, pois ían preparados para unha confesión completa que non se fixo e tiveron que apontoar todas as probas que existen contra el.

Unha das probas de cargo con máis peso é a declaración da vítima, que a punto estivo de non sobrevivir ao ataque sorpresivo de quen fora a súa parella durante tres anos. A muller, que sofre graves secuelas físicas e psicolóxicas, declarou por videoconferencia e trasladou á sala un relato estremecedor do ocorrido aquela mañá. Por momentos, mesmo foi necesario que interrompese o relato porque mostraba dificultades para expresar con palabras todo o sufrido.

Segundo o seu relato, aquela mañá, pasadas as 7.00 horas, saía para traballar e, en canto abriu o portal, coouse no edificio unha persoa "encapuchada y con la cara tapada" á que "solo se le veían los ojos" e con luvas. Colleuna do brazo, levouna cara a dentro escaleiras arriba, apoiouna contra a parede e deulle unha puñalada no costado esquerdo. Ata ese momento, non sabía quen era, pero, tras a puñalada, "me habló, me insultó: hija de puta, si no eres para mí, no eres para nadie". Nada máis abrir a boca, recoñeceulle a voz.

Tras iso chegaron novos golpes, sempre entre empuxóns e insultos, e levouna a patadas e arrastrando polo pelo escaleiras abaixo ata chegar ao soto. Ela botou a correr, pero tirouna ao chan, "se tiró encima mía y me clavó el cuchillo en el cuello, con todo su peso encima". Nin nesta puñalada nin na anterior, da que a muller asegura que "si me coge bien y no toca la costilla, me va directa al corazón", puido defenderse.

"No pude hacer nada", asegurou e relatou uns minutos de sufrimento nos que el a insultaba e lle repetía "si no eres para mí, no eres para nadie". Ela "le suplicaba" e chegou un momento no que se viu morrer co coitelo cravado no pescozo, o sangue saíndo e ela sen apenas poder respirar."Fue horrible, hasta hablar era duro, me faltaba un trozo de lengua, quedó allí en el suelo, lo recuerdo perfectamente", engade.

Durante un espazo duns 10 minutos ela se desangraba no chan mentres el apoiouse nunha esquina e quedou mirándoa á vez que lle dicía "te vas a morir" ou "estoy esperando a verte morir".. Non era capaz de levantarse, chegou a pensar que tiña as pernas rotas, e " sangraba muchísimo", de modo que fixo uso dos seus coñecementos de enfermeira e fixo presión na ferida mentres "empecé a rogarle que me ayudara, que no me dejase morir, que volvería con él, que me casaría con él".

Segundo asegura, el "estaba apoyado, se reía" e estiveron "un buen rato". Non se inmutou ata que ela lle asegurou "que no le iba a denunciar, que iba a decir que me atacó alguien que me encontró por la calle" e comprometeuse a que "me casaría con el". Nese momento, levantouna, levouna ata o coche dela que estaba aparcado no exterior do edificio e conduciu ata o hospital Povisa.

A muller ten algunhas lagoas, pero lembra como chegaron ao hospital. El aparcou a uns 30 metros da entrada de urxencias e foise, deixándolle as chaves e a ela soa dentro do coche sen forzas nin sequera para abrir a porta. Logrou arrastrarse ata Urxencias, un servizo onde coñecía a todo o personal porque tanto ela como o seu agresor traballaban alí. Nada máis chegar, "dije que había sido él porque pensé que me iba a morir, sinceramente" e quería que todo o mundo soubese quen era o responsable. Finalmente, sobreviviu para contalo.

O acusado foi detido pouco despois no seu domicilio. Os axentes que lle arrestaron declararon na sala este martes que, cando chegaron á casa, el estaba nervioso e todo cheo de bafo porque se notaba que acababa de asearse e fregar. Díxolles que estivera toda a noite en casa e acababa de levantarse e preguntoulles polo seu ex a pesar de que ninguén lle dixo que a ela pasáselle nada.

Pola sala tamén pasaron os peritos forenses que analizaron as graves feridas que "inexplicablemente no le produjeron la muerte" á vítima e as secuelas que quedaron. Tamén fixeron un informe sobre a imputabilidad do acusado e concluíron que ten "íntegras sus capacidades intelectuales y volitivas" e que "sabía lo que hacía y lo hizo".