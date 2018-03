A CIG convoca os xubilados a unha protesta na Ferrería para reclamar pensións dignas

Felipe Aragunde, Marcos Conde e María Esther Crespo, de CIG © María López

Mariano Rajoy explicará este mércores no Congreso dos Deputados o plan de pensións que ten previsto o goberno do Estado para o futuro. No sindicato CIG non confían en que o presidente do Goberno garanta o sistema público de pensións e unha subida.

Por este motivo convocan para o día seguinte, xoves 15 de marzo ás 19.30 horas na Praza da Ferrería, unha manifestación na que se reclamarán pensións públicas dignas.

Marcos Conde, secretario comarcal de CIG, acompañado de José Felipe Aragunde Galiñáns e de María Esther Crespo, representantes do sindicato da sección de pensionistas e de emigrantes retornados, manifestaba este martes a súa preocupación pola situación que atravesa este sector da poboación tras as distintas reformas emprendidas polos últimos gobernos do PP e do PSOE.

"Non lles importa que morramos de fame", indicaba Marcos Conde, en referencia ao ministro de Facenda, Cristóbal Montoro. Afirma que a maioría das pensións non sofren retencións do IRPF, por iso indica que non lles afectan as rebaixas fiscais que contemple o goberno.

O secretario comarcal de CIG lamenta que as grandes corporacións cada vez paguen menos impostos e cualifica esta situación de "roubo" porque a pensión media en Galicia é 15 puntos máis baixa que a media estatal e as mulleres seguen sendo as máis prexudicadas ao ter vidas laborais precarias.

Desde o sindicato nacionalista sinala que levan anos denunciando esta situación ante o empobrecemento progresivo das pensións. Conde lembrou que a maioría da clase traballadora carece de 100 ou 200 euros ao mes para investir en plans privados de pensión, que enriquecen á banca e ás grandes empresas. Alertan de que na próxima década, as pensións baixarán un 20%, se non se forza un cambio e recupéranse os dereitos.