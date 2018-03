O Centro Penal da Lama homenaxea ao pintor pontevedrés Manolo Moldes

O Centro de Educación de Adultos Nelson Mandela, situado no Centro Penal da Lama, renderá unha sentida homenaxe á figura do Manolo Moldes.

Unha das aulas do centro será bautizada co nome do pintor pontevedrés, recentemente falecido, como homenaxe á súa importante traxectoria e tamén á súa colaboración desinteresada co centro.

Moldes colaborou no pasado coa institución penal cunha exposición dalgunhas das súas obras no módulo 6 con motivo do décimo aniversario do penal.

Segundo explicou o director do Centro de Educación de Adultos Nelson Mandela, Juan Carlos Vilar Pérez, o artista deixou "unha profunda pegada da súa calidade humana e artística" e por iso queren mostrar a súa gratitude.

Ademais dunha placa co seu nome na exterior da aula, no seu interior contará cunha recensión biográfica e fotografías de varias das obras de Moldes para que os alumnos e alumnas poidan coñecer mellor a obra do pintor.