Eliminar as verteduras en Caneliñas, paso imprescindible para recuperar a bandeira azul

As obras para mellorar a rede de saneamento e substituír a tubaxe de augas pluviais na zona de Caneliñas están xa en marcha.

Trátase dun paso imprescindible para optar a recuperar a bandeira azul nesta praia de Portonovo, distintivo que perdeu ao detectar as análises de auga varias verteduras.

Os traballos, cun orzamento de 4.500 euros, céntranse na instalación dunha nova tubaxe e a mellora da rede de saneamento, que recolle e transporta as augas residuais. Ademais, o viario será recuberto cunha capa de xabre compactado que permita a boa circulación dos veciños na contorna.

A concellería de medio ambiente de Sanxenxo traballa, asegura, para recuperar esta bandeira azul e tamén para recuperar a da praia de Areas, perdida polos efectos dun dos regos que hai nas inmediacións do areal.

Neste aspecto o goberno local revela que as últimas analíticas que se realizaron sobre a calidade da auga en ambas as praias tiveron un resultado de excelente, polo que de manterse estes niveis, os areais poderían recuperar o distintivo de calidade.

Esta actuación enmárcase nun conxunto de proxectos que foron redactados por técnicos do Concello para a mellora do saneamento e o abastecemento de auga en varias zonas do municipio, valorados en case 185.000 euros.